Умер солист дуэта «Бока и Жока»

В Лос-Анджелесе скончался 72-летний шансонье, солист дуэта «Бока и Жока» Бока (Борис Давидян), сообщает «Sputnik Армения».

Кроме того, о смерти Давидяна в Facebook рассказал журналист Ваге Казарян. «Покойся с миром, Бока… Очень жаль...» — написал он. В беседе с изданием он уточнил, что узнал о смерти Боки от американских друзей.

Казарян сказал, что Бока умер после продолжительной болезни — у артиста были проблемы с легкими.