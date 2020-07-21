Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
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Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
В Twitter блогера и комика Данилы Поперечного появился ролик, на котором был запечатлен Харламов в Санкт-Петербурге на фоне Дворцового моста.
Когда мост начал разводиться, юморист повернулся и произнес фразу «Развелся!», указывая на него рукой.
Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке 8 лет. У них растет общая дочь. Супруги объявили о разводе 22 июня.
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