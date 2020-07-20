Стали известны обстоятельства смерти синоптика Александра Беляева
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Стали известны обстоятельства смерти синоптика, ведущего прогноза погоды Александра Беляева.
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, Беляев почувствовал себя плохо вечером 19 июля в доме в деревне Мешково. У него поднялось содержание сахара в крови.
Родные вызвали «скорую помощь», шоумена увезли в реанимацию с гипергликемией. Спасти его не удалось.
В течение последних трех лет Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием.
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