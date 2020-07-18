Адвокат рассказал о «появлении» 40 млн рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Адвокат семьи погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский назвал выдумкой заявления о том, что родные Сергея Захарова потребовали от актера компенсацию в 40 млн рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По его словам, пострадавшая сторона не согласовывала никакие суммы, а только изучает материалы дела.
«И говорить о каких-то компенсациях еще рано, это чья-то очередная выдумка. Не понимаю, почему, но всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче», — заявил Добровинский.
Адвокат добавил, что позиция семьи не изменилась, никаких разговоров о компенсации не было. Представители актера также не делали никаких предложений.
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