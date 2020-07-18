Авторы «Мстителей» создадут самый масштабный проект в истории Netflix

Авторы основанного на комиксах фильма «Мстители: Финал», режиссеры Энтони и Джо Руссо, создадут самый крупный проект для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил портал DigitalSpy.

В новой картине про супергероев вновь примет участие актер Крис Эванс, сыгравший в предыдущих боевиках роль Капитана Америки.

Также над проектом будут работать сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Netflix назвал свой самый популярный фильм