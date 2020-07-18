Авторы «Мстителей» создадут самый масштабный проект в истории Netflix
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Авторы основанного на комиксах фильма «Мстители: Финал», режиссеры Энтони и Джо Руссо, создадут самый крупный проект для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил портал DigitalSpy.
В новой картине про супергероев вновь примет участие актер Крис Эванс, сыгравший в предыдущих боевиках роль Капитана Америки.
Также над проектом будут работать сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.
Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.
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