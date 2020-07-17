Харламов высмеял слухи о романе с обладательницей гигантского бюста

Резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял слухи о романе с некой пышногрудой известной женщиной.

В Instagram он опубликовал коллаж, на котором стоит рядом с женщиной с огромным бюстом. «Ладно, раскрыли, что уж там... Знакомьтесь, моя новая пассия: Гига Бюстовна Грудинина!» — подписал кадр он.

Некоторые СМИ приписывали Харламову роман с телезвездой Яной Кошкиной.

Гарик Харламов недавно расстался с актрисой Кристиной Асмус. Харламов и Асмус провели в браке 8 лет, у супругов растет общая дочь.

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