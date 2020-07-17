Кейтлин Дженнер вызвалась быть вице-президентом при Канье Уэсте

Трансгендерная светская львица Кейтлин Дженнер (бывший спортсмен Брюс Дженнер) поддержала рэпера Канье Уэста в желании стать президентом США, сообщает TMZ.

На улице журналисты спросили ее, будет ли она голосовать за Канье Уэста на выборах 2020 года, и она заявила, что уже вызвалась быть вице-президентом в его команде. Было ли это шуткой, неизвестно.

О желании баллотироваться в президенты США Канье Уэст объявил в начале июля.

Канье Уэст женат на звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Ким Кардашьян — дочь Крис Дженнер, которая была супругой Брюса Дженнера до его трансгендерного перехода.

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