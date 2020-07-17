Дягилевский фестиваль отменили из-за коронавируса
Международный Дягилевский фестиваль отменен из-за пандемии коронавируса, но мероприятия фестиваля пройдут в течение 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пермский оперный театр.
В театре напомнили, что ситуация с распространением коронавируса в Перми остается нестабильной, и проведение Дягилевского фестиваля в ближайшие месяцы могло бы быть рискованным. »Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились о том, что фестиваль претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение года», — пояснили в учреждении культуры.
Мероприятия, продолжающие основную программу прошедшего фестиваля, состоятся осенью, а предваряющие следующий фестиваль — зимой. При этом проведение полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля останется ежегодным.
До этого фестиваль был перенесен с июня на август.
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