«Секс без обязательств»: Киркоров рассказал о своей личной жизни

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров посетил фестиваль «Славянский базар» в Белоруссии и поучаствовал в церемонии установки именной звезды на Площади звезд в Витебске.

Журналистам он ответил на вопросы о личной жизни — в частности, о своих отношениях с экс-супругой Аллой Пугачевой. «Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу», — цитирует Киркорова сайт kp.ru.

По словам артиста, он сейчас ведет активную личную жизнь. «Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу. Может, когда нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!» — заинтриговал поклонников Киркоров.

На «Славянском базаре» Филипп Киркоров получит из рук белорусского президента Александра Лукашенко награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ургант посмеялся над сыгравшим десантника Киркоровым

— Киркорова возмутили претензии из-за роли десантника

— Киркоров оценил создание персонажа по его образу в комедии о «Евровидении»