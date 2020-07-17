Ванесса Паради и Вайнона Райдер заступились за Джонни Деппа перед судом

Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в его защиту на фоне судебного разбирательства, связанного с обвинениями в насилии в адрес актера со стороны его бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщает Evening Standard.

Ванесса Паради состояла в отношениях с Деппом 14 лет и является матерью двоих его детей. В своем обращении к суду она заявила, что знает актера как «доброго, внимательного, щедрого и не склонного к насилию человека».

Она назвала обвинения Херд «возмутительными» и отметила, что они негативно влияют на карьеру Деппа.

Вайнона Райдер, которая состояла в отношениях с Деппом в течение четырех лет в 1990-х, также заявила, что обвинения в насилии в его адрес не соотносятся с ее личным опытом общения с актером.

«Мысль о том, что он невероятно жестокий человек, — самая далекая вещь от Джонни, которого я знала и любила», — заверила Райдер.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

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