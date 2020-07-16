Актриса Гэйлин Джордж умерла от рака

Американская актриса и танцовщица Гэйлин Джордж умерла за день до своего 56-летия, передает The Mirror со ссылкой на сестру артистки.

По словам родственников, причиной смерти стал распространившийся по всему телу рак. Сейчас родственники собирают деньги на ее похороны. «Мы хотим проститься с ней красиво, соответственно ее сердцу и духу, наполненным щедростью, добротой, любовью, прощением и сочувствием», — обращается к поклонникам Гэйлин Джордж семья.

Чаще всего Гэйлин Джордж появлялась в эпизодических ролях в сериалах: на ее счету небольшие роли в Star Trek, «Принце из Беверли-Хиллз», «Зене — королеве воинов». Также она снялась в картине «Робокоп 2».