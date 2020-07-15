Звезда «Великолепного века» может сесть в тюрьму на 13 лет

Исполнитель роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век» Озан Гювен может сесть в тюрьму на 13 лет.

Как сообщает BirGun, такое наказание грозит ему за побои, нанесенные SMM-менеджеру Дениз Булусуз после совместного романтического ужина 13 июля.

Ссора между ними возникла еще в ресторане, а дома Гювен, по утверждениям Дениз, избил ее. Сейчас против Озана Гювена возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблениях, причинении умышленных телесных повреждений и удерживании против воли. Свою вину артист отрицает.

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