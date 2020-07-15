Посвященное коронавирусу граффити Бэнкси удалили в Лондоне
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Лондонская транспортная компания удалила граффити уличного художника Бэнкси о пандемии коронавируса, которое он разместил в вагоне лондонского метро, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Transport for London.
Бэнкси изобразил чихающую крысу и призвал пользоваться масками. В транспортной компании отметили, что большинство пассажиров метро уже пользуются масками. Работа была удалена в связи со строгой политикой компании по недопущению граффити.
Для того, чтобы нанести рисунок, Бэнкси притворился работником метро, осуществляющим дезинфекцию.
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