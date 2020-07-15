Посвященное коронавирусу граффити Бэнкси удалили в Лондоне

Лондонская транспортная компания удалила граффити уличного художника Бэнкси о пандемии коронавируса, которое он разместил в вагоне лондонского метро, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Transport for London.

Бэнкси изобразил чихающую крысу и призвал пользоваться масками. В транспортной компании отметили, что большинство пассажиров метро уже пользуются масками. Работа была удалена в связи со строгой политикой компании по недопущению граффити.

Для того, чтобы нанести рисунок, Бэнкси притворился работником метро, осуществляющим дезинфекцию.

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