Канал Showtime закрыл сериал Джима Керри «Шучу»

Канал Showtime закрыл драмеди-сериал Джима Керри и Мишеля Гондри «Шучу» (Kidding) после двух сезонов, передает Deadline.

Представители телеканала поблагодарили создателей сериала за блестящую работу. Почему сериал закрыт, они уточнять не стали.

Премьера «Шучу» состоялась в октябре 2018 года. Джим Керри играет в нем главную роль — ведущего детской передачи Мистера Пикклза, переживающего депрессию. В 2019 году сериал получил две номинации на «Золотой глобус».

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