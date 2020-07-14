Стивен Сигал ответил на слухи о просьбе повысить налог для богатых

Американский актер Стивен Сигал не подписывал письмо от лица миллионеров с просьбой повысить налоги для богатых, передает ТАСС со ссылкой на представителя Сигала Анара Рейбанда.

Это сообщение он назвал фейком. «Я не знаю, почему туда приписали Стивена, он ничего не подписывал», — сказал Рейбанд.

Всего письмо подписали около 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов. В частности, свои подписи под обращением к правительствам стран мира оставили наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и др.

Среди подписавшихся есть человек по имени Stephen Segal, а имя актера пишется как Steven Seagal.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги

— Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

— ФНС заблокировала счет Стивена Сигала