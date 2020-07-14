Стивен Сигал ответил на слухи о просьбе повысить налог для богатых
Американский актер Стивен Сигал не подписывал письмо от лица миллионеров с просьбой повысить налоги для богатых, передает ТАСС со ссылкой на представителя Сигала Анара Рейбанда.
Это сообщение он назвал фейком. «Я не знаю, почему туда приписали Стивена, он ничего не подписывал», — сказал Рейбанд.
Всего письмо подписали около 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов. В частности, свои подписи под обращением к правительствам стран мира оставили наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и др.
Среди подписавшихся есть человек по имени Stephen Segal, а имя актера пишется как Steven Seagal.
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