Бэнкси посвятил новую работу пандемии коронавируса
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Уличный художник Бэнкси создал новое граффити в лондонской подземке.
Видео с новой работой он опубликовал в Instagram. Он изобразил чихающую крысу, распространяющую зеленое облако далеко от себя. «Если не носишь маску — ты не понимаешь», — подписал Бэнкси пост.
Всего за час пост Бэнкси, посвященный мерам предосторожности во время пандемии коронавируса, набрал более миллиона лайков.
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