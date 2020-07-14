Бэнкси посвятил новую работу пандемии коронавируса

Уличный художник Бэнкси создал новое граффити в лондонской подземке.

Видео с новой работой он опубликовал в Instagram. Он изобразил чихающую крысу, распространяющую зеленое облако далеко от себя. «Если не носишь маску — ты не понимаешь», — подписал Бэнкси пост.

Всего за час пост Бэнкси, посвященный мерам предосторожности во время пандемии коронавируса, набрал более миллиона лайков.

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