Главная героиня мультфильма «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

Героиня Велма Динкли мультфильмов и анимационных сериалов «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой, передает BuzzFeed со ссылкой на режиссера и сценариста Тони Червоне.

По словам Червоне, он показал это «прозрачно» еще 10 лет назад, и поклонники серии все поняли. «Тем, кому не понятно, предлагаю посмотреть внимательнее. Новости в этом нет», — сказал он.

У Велмы был роман с главным героем Шэгги и с девушкой по имени Марси Флич. Сценарист Джеймс Ганн также пытался показать Велму лесбиянкой в фильме 2001 года, но киностудия оставила в сценарии лишь намеки на ее ориентацию.

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