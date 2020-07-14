Скончался отец покойного солиста «Иванушек» Игоря Сорина

Отец солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина скончался 8 июля в возрасте 82 лет, сообщает «СтарХит».

Писатель Владимир Райберг несколько месяцев боролся с раком, но свой диагноз скрывал. «У Владимира был рак легких, он долго боролся. Больше пока не могу ничего сказать…» — говорит Светлана Александровна, бывшая жена Райберга.

Владимира Райберга похоронили на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Его сын похоронен на Кузьминском кладбище.

Владимир и Светлана развелись после смерти знаменитого сына. Тогда Райберг женился на 19-летней поклоннице Игоря Анне. В новом браке у писателя родились два сына — Милан и Марк.