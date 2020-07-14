Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги

Американский актер Стивен Сигал и еще более 80 миллионеров написало правительству письмо с просьбой повысить им налоги ради восстановления экономики в условиях коронавируса, сообщает Free News.

Среди подписавших письмо оказался не только Стивен Сигал, но и внучка Уолта Диснея Эбигейл, британский сценарист Ричард Кертис и другие.

В письмо они просят разрешить им избавиться от денег, ведь они сыграют решающую роль в «излечении мира».

«В отличие от миллионов людей по всему миру, нам не нужно беспокоиться о потере работы, дома или возможности обеспечить свои семьи. Мы не на переднем крае этой катастрофы, и наши шансы стать жертвами намного меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогом. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег», — говорится в письме.

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