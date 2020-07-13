Появилось видео, на котором якобы Ефремов пытается откупиться после ДТП

В сети появилось видео, на кадрах которого человек, голос которого похож на голос актера Михаила Ефремова, проходящего в качестве обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, пытается откупиться после аварии. Видео опубликовала ведущая передачи «60 минут» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

На кадрах видно руки человека, заполняющего информационный бланк. За кадром человек с голосом, похожим на голос Ефремова, предлагает взятку за то, чтобы его отпустили.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги?» — сказал голос за кадром.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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