«Доктор Рейнальдо» из «Дикой Розы» умер от коронавируса
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Мексиканский актер Раймундо Капетильо скончался от вызванных коронавирусом осложнений, передает E! Universal со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации исполнителей (ANDI).
76-летний актер был госпитализирован 4 июля и скончался через неделю после того, как попал в больницу. «Он всегда был моим другом, мы дружили детьми, наши отцы были как братья, представьте, что я чувствую, это целая жизнь», — прокомментировала смерть Капетильо певица и актриса Элла Лабориель.
Раймундо Капетильо снимался в кино и сериалах с 1960-х годов. Российскому зрителю он известен по роли доктора Рейнальдо в телесериале «Дикая Роза», главную героиню в котором сыграла Вероника Кастро.