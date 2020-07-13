Скончавшаяся супруга Траволты держала в тайне заболевание раком

Представитель семьи актера Джона Траволты и его скончавшейся от рака супруги, актрисы Келли Престон, прокомментировал смерть женщины.

По его словам, женщина приняла решение хранить болезнь в тайне от широкой общественности. «Некоторое время она лечилась, ее поддерживали семья и друзья. Она была прекрасной и любящей, заботилась о других и оживляла все, до чего дотрагивалась», — уточнил он в беседе с People.

В браке с Траволтой у Престон родилось трое детей. Дочери Элле сейчас 20 лет, сыну Бенджамину — 9. Еще один сын пары Джетт умер в возрасте 16 лет в январе 2009 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэрайя Кэри поддержала Джона Траволту после смерти жены

— Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон