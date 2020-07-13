«Гниду» из «Кадетства» оштрафовали за оскорбления полицейских

Актера Кирилла Емельянова, известного по роли «Гниды» в сериале «Кадетство», оштрафовали на 20 тыс. руб., сообщает Telegram-канал Mash.

Штраф был выписан за оскорбления и драку с врачами и полицейскими. Дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» было заведено на артиста после того, как в марте он набросился на медиков. Врачи пытались помочь потерявшему сознание после вечеринки с подругой Емельянову.

Врачи вызвали полицейских, которых Емельянов начал также оскорблять и угрожать им. В мае мировой суд закрыл дело, Емельянову назначили штраф. Позже прокуратура требовала отменить это решение и отправить дело на новое рассмотрение. Сегодня оно закончилось с тем же результатом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жена отсудила у «Гниды» из «Кадетства» алименты

— Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве