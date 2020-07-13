Мэрайя Кэри поддержала Джона Траволту после смерти жены

Певица Мэрайя Кэри поддержала актера Джона Траволту после смерти его жены Келли Престон.

Комментарий со словами поддержки она оставила в Instagram артиста. «Шлю очень много любви вам и вашей семье в этот жестокий час», — написала певица.

Последние два года Келли Престон боролась с раком груди. Ей было 57 лет. С Джоном Траволтой они поженились в 1991 году. В браке родилось трое детей.

Как актрисе наибольшую известность Престон принесла роль в картине «Близнецы».

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