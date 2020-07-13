Кэти Перри прокомментировала выдвижение Канье Уэста на пост президента США

Американская певица Кэти Перри прокомментировала решение рэпера Канье Уэста выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Об этом сообщает Billboard.

Она выразила мнение, что для работы президентом больше подходит человек, который уже имеет опыт работы в данной сфере.

«Мы увидели и узнали, что, когда у нас нет профессионалов, это может привести, мягко сказать, к диким последствиям», — отметила Перри.

Певица подчеркнула, что при этом она считает творчество Уэста «потрясающим». Она также назвала его «новатором как художником».

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