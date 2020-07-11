Картину Магритта «Триумфальная арка» продали на аукционе более чем за $22 млн

На лондонских онлайн-торгах аукционного дома Сhristie's более чем за £17 млн (больше $22 млн) была продана картина «Триумфальная арка» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Об этом в своем Twitter сообщает аукционный дом Сhristie's.

Отмечается, что оценочная стоимость полотна не превышала £9,5 млн ($12 млн).

На сайте аукционного дома указывается, что художник изобразил каштан и сумел «запечатлеть его сущность». Эксперты считают, что Магритт смог передать особое визуальное сходство с известной во всем мире Триумфальной аркой в Париже.

Магритт написал эту картину в 1962 году. С того момента у нее сменилось уже три владельца.