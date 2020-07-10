Раскачивающаяся из стороны в сторону Бритни Спирс напугала фанатов

Певица Бритни Спирс напугала фанатов своим новым видеосообщением в Instagram.

В ролике она отвечала на вопросы о любимом цвете и собственной любимой песне, раскачиваясь из стороны в сторону. Ее сбивчивая речь и движения заставили поклонников встревожиться о ее здоровье. «Почему всем на нее плевать? Почему все только оставляют веселые эмодзи? Что-то не так», «Я обратила внимание на язык тела, плохи дела», «Она в токсичном месте, хочет сбежать. Кто-то контролирует ее деньги», — пишут фолловеры Бритни Спирс в комментариях.

Бритни Спирс уже не раз обращалась за помощью к психиатрам. В последний раз она попала в лечебницу весной 2019 года на фоне тяжелой болезни отца.

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