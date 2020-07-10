Звезда фильма «Миссия невыполнима» пожаловалась на Тома Круза

Звезда второй части фильма «Миссия невыполнима» Тэнди Ньютон рассказала о совместных съемках с Томом Крузом, проходивших 20 лет назад.

По словам Ньютон, она не чувствовала себя в безопасности рядом с Крузом и была напугана. Она вспомнила случай, когда Том Круз был недоволен ее игрой и захотел преподать ей урок, поменявшись ролями. «Но это только добавило мне ужаса и неуверенности. Настоящий позор», — цитирует Тэнди Daily Mail.

Сейчас Том Круз работает снимается в седьмой части кинофраншизы, премьера которой должна состояться в 2021 году.

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