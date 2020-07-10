Молодая жена Петросяна рассказала о браке

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась о браке у себя в Instagram.

По ее словам, семью могут создать только два взрослых, сформировавшихся человека, а становиться домохозяйкой она бы не стала. «Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения», — ответила она одной из подписчиц, пожаловавшейся на требование мужа заниматься только семьей. Брухунова подчеркнула, что по-настоящему любящий человек не станет заставлять своего избранника меняться. «Он приложит максимум усилий, чтобы ты реализовалась не только, как мать, но и как профессионал, как красивая женщина!» — уверена она.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи не подтверждены. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.

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