Корчевников забрал из роддома ребенка
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Шоумен Борис Корчевников внес ясность в слухи о том, что мог стать отцом.
Ранее сфотографировавшийся у роддома Корчевников опубликовал в Instagram снимок, на котором держит новорожденного малыша своих друзей. «Каждый роддом — чуть-чуть Вифлеем. День чуда. Поздравляю дорогих Мишу и Марину!» — написал телеведущий, забиравший ребенка из медицинского учреждения вместе с родителями.
Своих детей у Бориса Корчевникова пока нет. Недавно его друг рассказал, что Корчевников был женат, но развелся.
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