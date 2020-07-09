Корчевников забрал из роддома ребенка

Шоумен Борис Корчевников внес ясность в слухи о том, что мог стать отцом.

Ранее сфотографировавшийся у роддома Корчевников опубликовал в Instagram снимок, на котором держит новорожденного малыша своих друзей. «Каждый роддом — чуть-чуть Вифлеем. День чуда. Поздравляю дорогих Мишу и Марину!» — написал телеведущий, забиравший ребенка из медицинского учреждения вместе с родителями.

Своих детей у Бориса Корчевникова пока нет. Недавно его друг рассказал, что Корчевников был женат, но развелся.

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