Опубликован тизер второго сезона «Пацанов»
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Стриминговая платформа Amazon Prime опубликовала тизер трейлера второго сезона антисупергеройского сериала «Пацаны».
Из тизера сериала, снятого по комиксам Гарта Энниса и Дарика Робертсона, можно заключить, что главные герои находятся в розыске и противостоят корпорации Vought.
Премьера нового восьмисерийного сезона состоится на Amazon 4 сентября.
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