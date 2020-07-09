Опубликован тизер второго сезона «Пацанов»

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Стриминговая платформа Amazon Prime опубликовала тизер трейлера второго сезона антисупергеройского сериала «Пацаны».

Из тизера сериала, снятого по комиксам Гарта Энниса и Дарика Робертсона, можно заключить, что главные герои находятся в розыске и противостоят корпорации Vought.

Премьера нового восьмисерийного сезона состоится на Amazon 4 сентября.

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