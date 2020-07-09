Желание Канье Уэста стать президентом объяснили психическим расстройством
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Рэпер Канье Уэст мог принять решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства, сообщает TMZ со ссылкой на окружение музыканта.
Инсайдеры утверждают, что Канье Уэст страдает от биполярного аффективного расстройства и переживает его маниакальную фазу. Они также обратили внимание на то, что подобное происходит с рэпером примерно раз в год.
Ранее у себя в Twitter музыкант заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Канье Уэста поддержал изобретатель Илон Маск.
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