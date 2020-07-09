Гарика Харламова заметили широко отмечающим развод в баре

Шоумен Гарик Харламов широко отметил развод с актрисой Кристиной Асмус в баре, передает «СтарХит» со ссылкой на работника заведения.

По словам сотрудника караоке-бара, Гарик — частый гость этого заведения. «В этот раз, когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу!» — рассказал инсайдер. Утверждается, что артист гулял с вечера до утра и играл гостям на гитаре. Бар он покинул в одиночестве.

Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке 8 лет. У них растет общая дочь. Супруги объявили о разводе 22 июня.

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