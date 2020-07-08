Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор и обещает сенсацию

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актера Михаила Ефремова, фигуранта дела о смертельном ДТП, заявил изданию «Комсомольская правда», что рассчитывает на оправдательный приговор для своего подзащитного.

По его словам, это станет сенсацией, но раскрыть подробности адвокат отказался.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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