Нагиеву приписали тайную дочь

У шоумена Дмитрия Нагиева может быть тайная дочь, сообщает портал «Вокруг.тв».

Нагиеву приписали роман с некоей Анной Спектор, которая якобы родила ему девочку Миру. Ребенку уже восемь лет, отношения, как утверждают слухи, длятся пятнадцать лет.

Ранее Дмитрий Нагиев восемнадцать лет состоял в официальном браке с Аллой Нагиевой, известной как Алиса Шер. В браке родился сын Кирилл, которому уже 31 год.

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