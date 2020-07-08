Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей

Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.

Шубский был поручителем по долгу перед строительной фирмой, который не был возвращен. Девелопер Дмитрий Бауськов подал иск и потребовал взыскать с предпринимателя долг по договору поручительства.

Изначально была названа сумма в 52 млн руб., позже суд утвердил мировое соглашение сторон и уменьшил сумму на 1 млн руб.

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