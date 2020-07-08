Адвокат Ефремова рассказал о своих высоких доходах

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, высказался о своих доходах. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Ольгей Скабеевой, видео с которым та опубликовала в своем Telegram-канале.

Юрист признался, что если в России существует «первая тройка самых богатых адвокатов», то из них, он «наверное» является «не первым», а «вторым» «самым высокооплачиваемым»

При этом Пашаев не уточнил, о каких суммах идет речь. Он считает, что его доходы могут вызвать недовольство «у всех».

Защитник, объясняя свои высокие заработки, также отметил, что он работает «на результат», а не «на публику».