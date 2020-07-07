Семья погибшего в ДТП с Ефремовым настаивает на открытом процессе

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что будет настаивать на открытом судебном процессе по делу актера Михаила Ефремова, передает «Москва-24».

По словам защитника, ходят слухи, что Ефремов получит условный срок, так как он многодетный отец, заслуженный артист России и ранее не был судим.

«Фактически для обывателей он уйдет от наказания», — заявил Добровинский.

По этой причине, как отметил адвокат, он от лица семьи погибшего будет выступать за открытый судебный процесс.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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