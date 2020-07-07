«Никто не поверит, что я жертва»: Депп обвинил Херд в насилии в суде

Актер Джонни Депп во время суда по иску к The Sun заявил, что не считает себя манипулятором и контролирующей личностью, сообщает Sky News.

Так он ответил на обвинения со стороны экс-супруги Эмбер Херд в домашнем насилии, звучавшие в прессе. «Я верю, что то, как описывала меня Эмбер — это отражение ее собственного характера. В записях моих разговоров с Эмбер слышно, что она говорит со мной как агрессор, а не как кто-то, кто боится за свою жизнь», — свидетельствует Депп, в свою очередь, встречно обвиняя актрису в «серийном» насилии. «Часы записей покажут настоящую природу и динамику наших отношений, включая <...> угрозы, что никто не поверит, что я жертва домашнего насилия, и ее осознание, что она не может контролировать свою жестокость», — заключил Депп.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом угнетении Эмбер Херд.

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