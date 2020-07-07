Экс-солист Kasabian предстанет перед судом за нападение

Экс-фронтмен рок-группы Kasabian Том Мейган предстанет перед судом за нападение, сообщает Sky News.

39-летний музыкант в апреле этого года избил человека. 6 июля стало известно о том, что он покинул коллектив. «Я хотел бы сказать вам, что у меня все хорошо», — обратился Том Мейган к поклонникам после того, как стало известно о его уходе из группы.

Мейган был третьим участником Kasabian после ее создателя Серджио Пиццорно и басиста Криса Эдвардса. Он присоединился к музыкантам в 1999 году.

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