Минкульт оценил нанесенный коронавирусом ущерб

В Минкультуры России оценили ущерб, нанесенный региональным учреждениям из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра культуры Ольгу Ярилову, региональные и муниципальные учреждения культуры из-за пандемии потеряли около 22 млрд руб. «И не обеспечены на сегодняшний день финансированием, как подтверждают нам регионы, 10,9 млрд руб. Мы отправили эту потребность и эту боль в министерство финансов», — рассказала Ярилова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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