Крису Хемсворту придется нарастить мышцы для роли Халка Хогана
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Актер Крис Хемсворт рассказал о подготовке к съемкам байопика о рестлере и телеведущем Халке Хогане, передает NME.
По словам Хемсворта, для этой роли ему придется нарастить больше мышц, чем для роли Тора. «Я стану блондином, может быть, с фальшивой лысиной», — пообещал он.
Премьера картины Тодда Филлипса состоится на стриминговой платформе Netflix.
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