Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Представитель защиты отметил, что в момент ДТП актер был сильно пьян, он ничего не помнит. При этом доказательства невиновности имеются в достаточном количестве.
«Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — добавил Эльман.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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