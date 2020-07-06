Актер Элайджа Вуд поддержал соперника Лукашенко

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который находится в СИЗО. Ролик опубликовала девушка Бабарико — Александра Зверева.

«Я прочитал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу и вся эта история останется в прошлом», — сказал Вуд, обращаясь к Бабарико и Зверевой.

Актер отметил, что записал ролик по просьбе своих белорусских друзей.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико был задержан по подозрению в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Ему предъявили уголовное обвинение.

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