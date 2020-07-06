Защита Серебренникова не будет обжаловать приговор

Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии», сообщает издание «Подъем» со ссылкой на адвоката режиссера.

Серебренников сам решил не подавать апелляционную жалобу. «Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», — уточнил юрист.

Ранее апелляции на приговор подали адвокаты Алексея Малобродского и Юрия Итина, приговор оспариваться может только в отношении всех фигурантов дела.

26 июня Кирилл Серебренников был приговорен к трем годам условно по делу о хищении средств из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

Суд также обязал Серебренникова и двух его коллег — Юрия Итина и Алексея Малобродского – выплатить Министерству культуры почти 129 млн руб. В такую сумму был оценен ущерб, причиненный ведомству.

Сам Серебренников заявил, что у него нет денег на выплату этого штрафа. По словам режиссера, «люди со всего мира» начали сбор средств для того, чтобы «выкупить» его.

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