Трек «Господь-Господь» с голосом протоиерея Смирнова проверят юристы

Координатор православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в беседе с изданием «Подъем» рассказал, что трек «Господь-Господь» с голосом протоиерея Димитрия Смирнова, на который снят ироничный ролик об «Иисусе» и кладбище, проверят юристы.

После этого будет принято решение об обращении в правоохранительные органы из-за оскорбления чувств верующих. «Троллинг религиозности приносит много просмотров, лайков и денег, и это стало в последнее время таким простым способом зарабатывания популярности. Молодые люди используют любой способ задеть православие и верующих, глумясь над христианством», — отметил Кормухин.

Трек смиксовал еще в 2013 году барнаульский музыкант Геннадий Корчагин (творческий псевдоним — Павел Сатаненко). В треке много раз подряд повторяется фраза протоиерея Димитрия Смирнова «И это Господь-Господь и Иисус Христос». Сам Корчагин настаивает на том, что это шуточный трек, который был записан для себя и друзей. «Видео не снимал. Богохульство осуждаю, но знаком с автором первого взлетевшего ролика и знаю, что никакого оскорбительного смысла он в свой клип не вкладывал. Что до трека, то это, скорее, шутка на грани фола. Я православный, и заигрывать с такими идеями мне претит», — подчеркнул он.

Композиция Корчагина особенно популярна среди пользователей TikTok, которые снимают собственные ролики с использованием этой музыки.