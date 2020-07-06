Умер художник и звезда шоу «Пусть говорят» Сергей Заграевский

Российский художник и академик Российской академии художеств (РАХ) Сергей Заграевский скончался на 56-м году жизни от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает «Рен ТВ».

Заграевского обнаружила дома его жена.

Художник был звездой ток-шоу «Пусть говорят» — как эксперт он принимал участие в съемках многих выпусков. «Пусть говорят» без него даже немыслимо. Все эти сплетни, склоки, наговоры за спиной — такая мелочь по сравнению с человеческой жизнью...» — написал в Instagram его коллега по шоу, журналист Денис Сорокин.

Сергей Заграевский в 1999 году создал Профессиональный союз художников России, в начале 2000-х занялся преподаванием и читал лекции по истории архитектуры в Институте искусства реставрации, написал ряд монографий и научных работ по истории древнерусской архитектуры. Работы Заграевского были представлены в московском «Манеже», а также в Центральном доме художника.