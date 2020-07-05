Канье Уэст вновь заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст снова заявил, что планирует принимать участие в гонке за президентское кресло на выборах в США. Об этом он написал в своем Twitter.

Музыкант объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — написал Уэст.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда музыкант заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году. Однако сроки регистрации кандидатов уже закончились. На грядущих выборах осенью за этот пост поборются нынешний президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, который является кандидатом от Демократической партии.

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