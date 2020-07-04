Источник сообщил о завершении расследования дела по ДТП с Ефремовым

Расследование уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, завершилось, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, в ближайшее время стороны должны приступить к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Адвокат актера Эльман Пашаев подтвердил завершение следственных действий по делу. Однако он не смог дать никаких подробностей из-за подписки о неразглашении.

Ранее Ефремов отказался признавать вину в произошедшем.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек — курьер Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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