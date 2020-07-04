Актера Проскурина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Артиста Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на вдову артиста Ирину Хонда.

Прощание с актером, который скончался 30 июня в возрасте 68 лет, прошло в Театральном институте имени Щукина.

Проскурин умер от приступа хронической обструктивной болезни легких.

Виктор Проскурин — советский и российский актер. Заслуженный артист РСФСР. Родился 8 февраля 1952 года. Широкую известность получил после роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена» и капитана погранвойск Александра Блинова в ленте «Выйти замуж за капитана». Среди известных ролей Проскурина — Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса», Новиков из «Военно-полевого романа».

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